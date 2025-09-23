Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 22:00
24.580 -0,73%
Dow Jones 22:00
46.293 -0,19%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

New York: andamento rialzista per Kenvue
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda che vende i prodotti per la cura della persona, con una variazione percentuale del 2,92%.
