Milano 30-dic
0 0,00%
Nasdaq 16:39
25.383 -0,31%
Dow Jones 16:39
48.233 -0,28%
Londra 13:35
9.931 -0,09%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

New York: andamento sostenuto per Molina Healthcare

New York: andamento sostenuto per Molina Healthcare
Scambia in profit la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito, che lievita del 3,23%.
