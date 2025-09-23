New York: scambi negativi per NRG Energy

(Teleborsa) - Sottotono il produttore e distributore di energia elettrica
, che passa di mano con un calo del 2,32%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NRG Energy
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, NRG Energy
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 170,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 165,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 174,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)