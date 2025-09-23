Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:27
24.693 -0,27%
Dow Jones 18:27
46.416 +0,07%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

New York: scambi negativi per NRG Energy

(Teleborsa) - Sottotono il produttore e distributore di energia elettrica, che passa di mano con un calo del 2,32%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NRG Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, NRG Energy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 170,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 165,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 174,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
