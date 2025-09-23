New York: su di giri VF Corporation

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda di abbigliamento statunitense
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,13%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di VF Corporation
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso VF Corporation
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di VF Corporation
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, VF Corporation
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,32 USD. Primo supporto a 14,61. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)