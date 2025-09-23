Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:28
24.692 -0,28%
Dow Jones 18:28
46.411 +0,06%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

New York: su di giri VF Corporation

Migliori e peggiori
New York: su di giri VF Corporation
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda di abbigliamento statunitense, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,13%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di VF Corporation evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso VF Corporation rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di VF Corporation. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, VF Corporation evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,32 USD. Primo supporto a 14,61. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```