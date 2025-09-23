Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:29
24.688 -0,29%
Dow Jones 18:29
46.414 +0,07%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

Oro: 3.786,57 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 3.786,57 dollari alle 15:40
L'Oro vale 3.786,57 dollari l'oncia (+1,06%) alle 15:40.
Condividi
```