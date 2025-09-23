Milano 14:24
42.586 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:24
9.243 +0,18%
Francoforte 14:24
23.626 +0,42%

Petrolio a 62,5 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 62,5 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 62,5 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```