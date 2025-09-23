Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 22:00
24.580 -0,73%
Dow Jones 22:00
46.293 -0,19%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

Petrolio a 63,32 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 63,32 dollari per barile alle 19:30.
