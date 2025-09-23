Milano 14:25
Piazza Affari: andamento sostenuto per Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del re del cachemire, con una variazione percentuale dell'1,98%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Brunello Cucinelli mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,03%, rispetto a -1,37% del principale indice della Borsa di Milano).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 106,4 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 103,7. L'equilibrata forza rialzista del gruppo di Solomeo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 109.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
