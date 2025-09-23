Piazza Affari: andamento sostenuto per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del re del cachemire
, con una variazione percentuale dell'1,98%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Brunello Cucinelli
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,03%, rispetto a -1,37% del principale indice della Borsa di Milano
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 106,4 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 103,7. L'equilibrata forza rialzista del gruppo di Solomeo
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 109.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)