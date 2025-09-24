Milano 23-set
0 0,00%
Nasdaq 23-set
24.580 -0,73%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 23-set
9.223 -0,04%
Francoforte 23-set
23.611 +0,36%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 26.159,12 punti

Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 26.159,12 in apertura.
