Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 20:45
24.478 -0,41%
Dow Jones 20:45
46.161 -0,29%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

Cambi: euro a 0,8726 sterline alle 19:30

In breve, Finanza
Euro a 0,8726 sulla sterlina inglese alle 19:30.
