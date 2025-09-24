Milano 9:09
42.291 -0,44%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:09
9.210 -0,14%
23.582 -0,12%

GOLD del 23/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Discreta performance per il metallo giallo, che si è attestato a 3.764,2.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3.804,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3.684,3. L'equilibrata forza rialzista dell'oro è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 3.924.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
