New York: andamento negativo per Adobe Systems

produttore di Photoshop e Acrobat

Nasdaq 100

Adobe Systems

Adobe

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,75%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 355,1 USD. Primo supporto visto a 349. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 346,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)