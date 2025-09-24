Milano 17:12
New York: andamento negativo per Adobe Systems

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di Photoshop e Acrobat, che sta segnando un calo del 2,75%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Adobe Systems, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Adobe. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 355,1 USD. Primo supporto visto a 349. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 346,1.

