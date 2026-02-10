Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:41
25.287 +0,08%
Dow Jones 18:41
50.394 +0,52%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Pesante sul mercato di New York Monolithic Power Systems

Pesante sul mercato di New York Monolithic Power Systems
Ribasso per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che passa di mano in perdita del 5,53%.
