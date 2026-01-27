Milano
17:35
45.440
+1,09%
Nasdaq
22:00
25.940
+0,88%
Dow Jones
22:01
49.003
-0,83%
Londra
17:35
10.208
+0,58%
Francoforte
17:35
24.894
-0,15%
Martedì 27 Gennaio 2026, ore 23.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: calo per Adobe Systems
New York: calo per Adobe Systems
Migliori e peggiori
,
In breve
27 gennaio 2026 - 18.00
Sottotono il
produttore di Photoshop e Acrobat
, che passa di mano con un calo del 3,24%.
Condividi
Leggi anche
New York: vendite diffuse su Adobe Systems
New York: andamento negativo per Adobe Systems
New York: performance negativa per Adobe Systems
New York: seduta molto difficile per Adobe Systems
Titoli e Indici
Adobe
-2,42%
Altre notizie
New York: andamento negativo per Adobe Systems
In calo la Borsa di New York
New York: violenta contrazione per Monolithic Power Systems
Debole Wall Street tra inflazione, Fed e earning season
New York: Monolithic Power Systems in forte calo
Chiusura mista per il mercato americano
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto