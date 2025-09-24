Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 19:01
24.454 -0,51%
Dow Jones 19:01
46.151 -0,31%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

New York: peggiora Take-Two Interactive Software

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il distributore globale di videogiochi, che tratta in perdita del 4,49% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Take-Two Interactive Software rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Take-Two Interactive Software è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 248,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 235,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 262,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
