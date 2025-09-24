New York: peggiora Take-Two Interactive Software

(Teleborsa) - Ribasso per il distributore globale di videogiochi
, che tratta in perdita del 4,49% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Take-Two Interactive Software
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Take-Two Interactive Software
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 248,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 235,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 262,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)