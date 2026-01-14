Milano 16:05
45.683 +0,35%
Nasdaq 16:05
25.409 -1,29%
Dow Jones 16:06
49.002 -0,39%
Londra 16:06
10.163 +0,26%
Francoforte 16:05
25.307 -0,45%

New York: Intuit in forte calo

Retrocede molto la società produttrice di software finanziari, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,75%.
