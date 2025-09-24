New York: positiva la giornata per Intel

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del principale produttore di chip
, con una variazione percentuale del 3,29%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intel
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dei semiconduttori
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Intel
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 30,91 USD. Possibile una discesa fino al bottom 29,47. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 32,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)