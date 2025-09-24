Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 19:02
24.457 -0,50%
Dow Jones 19:02
46.156 -0,30%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

New York: scambi al rialzo per Chevron

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso petrolifero statunitense, che avanza bene dell'1,81%.

Il trend del gigante oil di San Ramon mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 161 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 158,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 157,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
