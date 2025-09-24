Milano 17:13
42.502 +0,06%
Nasdaq 17:13
24.552 -0,12%
Dow Jones 17:14
46.274 -0,04%
Londra 17:14
9.256 +0,35%
Francoforte 17:12
23.694 +0,35%

Oro: 3.763,93 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 3.763,93 dollari alle 15:40
L'Oro vale 3.763,93 dollari l'oncia (-0,01%) alle 15:40.
Condividi
```