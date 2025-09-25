Milano 24-set
42.423 0,00%
Nasdaq 24-set
24.504 -0,31%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 24-set
9.250 0,00%
Francoforte 24-set
23.667 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 26.518,65 punti

In breve, Finanza
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 26.518,65 in apertura.
