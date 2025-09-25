Milano 12:19
42.352 -0,17%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:19
9.228 -0,24%
Francoforte 12:19
23.523 -0,61%

Francia, Fiducia consumatori (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Francia, Fiducia consumatori (MoM) in settembre
Francia, Fiducia consumatori in settembre su base mensile (MoM) 87 punti, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © Markus Glombitza / 123RF)
Condividi
```