Fiducia imprese Francia (MoM) in gennaio

Fiducia imprese Francia (MoM) in gennaio
Francia, Fiducia imprese in gennaio su base mensile (MoM) 105 punti, in aumento rispetto al precedente 102 punti (la previsione era 101 punti).

