Milano 13:57
45.459 -0,22%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 13:57
10.019 -0,29%
Francoforte 13:57
25.049 -0,29%

Fiducia consumatori Unione Europea in dicembre

Fiducia consumatori Unione Europea in dicembre
Unione Europea, Fiducia consumatori in dicembre pari a -13,1 punti, in aumento rispetto al precedente -14,2 punti (la previsione era -14,6 punti).
