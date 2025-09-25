Milano 12:19
42.352 -0,17%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:19
9.228 -0,24%
Francoforte 12:19
23.523 -0,61%

Francoforte: calo per Kion

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per Kion, che presenta una flessione dell'1,98%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kion rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Kion. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 57,78 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 56,23. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 55,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
