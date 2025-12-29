Milano 13:58
44.522 -0,19%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 13:58
9.868 -0,03%
Francoforte 13:58
24.317 -0,09%

Francoforte: performance negativa per Bilfinger

Francoforte: performance negativa per Bilfinger
Rosso per la multinazionale dell'ingegneria, che sta segnando un calo dell'1,94%.
