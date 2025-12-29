Milano
13:58
44.522
-0,19%
Nasdaq
26-dic
25.644
0,00%
Dow Jones
26-dic
48.711
-0,04%
Londra
13:58
9.868
-0,03%
Francoforte
13:58
24.317
-0,09%
Lunedì 29 Dicembre 2025, ore 14.15
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: performance negativa per Bilfinger
Francoforte: performance negativa per Bilfinger
Migliori e peggiori
,
In breve
29 dicembre 2025 - 13.00
Rosso per la
multinazionale dell'ingegneria
, che sta segnando un calo dell'1,94%.
Titoli e Indici
Bilfinger
-2,03%
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto