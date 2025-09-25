Milano
12:20
42.353
-0,17%
Nasdaq
24-set
24.504
0,00%
Dow Jones
24-set
46.121
-0,37%
Londra
12:20
9.228
-0,24%
Francoforte
12:19
23.523
-0,61%
Giovedì 25 Settembre 2025, ore 12.36
Francoforte: in calo Siemens Healthineers
Migliori e peggiori
,
In breve
25 settembre 2025 - 09.50
Seduta in ribasso per il
produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio
, che mostra un decremento del 3,75%.
Titoli e Indici
Siemens Healthineers
-4,46%
