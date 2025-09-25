Milano 12:20
42.353 -0,17%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:20
9.228 -0,24%
Francoforte 12:19
23.523 -0,61%

Francoforte: in calo Siemens Healthineers

Seduta in ribasso per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, che mostra un decremento del 3,75%.
