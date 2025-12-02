Milano 11:53
43.502 +0,56%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:53
9.736 +0,34%
Francoforte 11:52
23.748 +0,67%

Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Energy
Avanza il leader delle energie rinnovabili, che guadagna bene, con una variazione del 2,27%.
Condividi
```