Milano 14:15
43.758 -0,54%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:15
9.673 -0,26%
Francoforte 14:15
23.711 -0,69%

Francoforte: risultato positivo per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Siemens Energy
Avanza il leader delle energie rinnovabili, che guadagna bene, con una variazione del 3,62%.
Condividi
```