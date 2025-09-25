New York: balza in avanti Intel

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il principale produttore di chip
, che tratta in utile del 2,15% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intel
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dei semiconduttori
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Intel
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,33 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,33. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,33.
