Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:38
25.418 -0,07%
Dow Jones 19:38
47.555 -0,34%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

New York: balza in avanti Diamondback Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Diamondback Energy
Balza in avanti il produttore americano di petrolio e gas naturale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,60%.
Condividi
```