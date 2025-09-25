Milano 12:23
42.363 -0,14%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:23
9.232 -0,20%
Francoforte 12:23
23.525 -0,60%

Oro: 3.751,26 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 3.751,26 dollari alle 11:30
L'Oro vale 3.751,26 dollari l'oncia (+0,4%) alle 11:30.
Condividi
```