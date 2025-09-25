Milano 14:58
42.186 -0,56%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 14:58
9.207 -0,47%
Francoforte 14:58
23.423 -1,03%

Parigi: scambi negativi per Eurofins Scientific

Migliori e peggiori, In breve
Seduta in ribasso per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che mostra un decremento dell'1,81%.
