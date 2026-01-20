Parigi: giornata depressa per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale
, che mostra un decremento dell'1,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Eurofins Scientific
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,67%, rispetto a -3,87% dell'indice di Parigi
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Eurofins Scientific
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 71,13 Euro. Primo supporto visto a 70,13. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 69,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)