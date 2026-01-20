Milano 13:17
Parigi: giornata depressa per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che mostra un decremento dell'1,97%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Eurofins Scientific mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,67%, rispetto a -3,87% dell'indice di Parigi).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Eurofins Scientific. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 71,13 Euro. Primo supporto visto a 70,13. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 69,77.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
