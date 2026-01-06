Milano 14:53
46.011 +0,36%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:53
10.112 +1,07%
Francoforte 14:53
24.941 +0,29%

Parigi: scambi in positivo per Orange
Bene la società di tlc, con un rialzo del 2,37%.
