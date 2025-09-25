Milano 12:23
Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di Piazza Affari Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Retrocede molto il re del cachemire, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,95%.

La tendenza ad una settimana di Brunello Cucinelli è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 101,5 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 95,91. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 94,07.

