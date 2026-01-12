Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:25
25.826 +0,23%
Dow Jones 20:25
49.509 +0,01%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Pesante sul mercato di Piazza Affari il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Pesante sul mercato di Piazza Affari il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Viene venduto parecchio il comparto del commercio in Italia, che continua la seduta a 114.882,59 punti.
Condividi
```