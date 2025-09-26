Milano 11:17
42.338 +0,23%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:17
9.256 +0,45%
Francoforte 11:17
23.621 +0,37%

Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Construction & Materials
In rialzo il comparto costruzioni europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 760,56 punti.
Condividi
```