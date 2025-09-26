Milano 13:19
Francoforte: andamento negativo per Delivery Hero

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono Delivery Hero, che passa di mano con un calo dell'1,93%.

L'andamento di Delivery Hero nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Delivery Hero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24,08 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24,98. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
