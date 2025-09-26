Milano 17:35
New York: balza in avanti AppLovin

(Teleborsa) - Seduta positiva per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che avanza bene del 3,12%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AppLovin rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di AppLovin. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 667,3 USD. Primo supporto visto a 649,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 639,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
