New York: giornata depressa per Costco Wholesale

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore di una serie di catene di ipermercati, che mostra un decremento del 2,57%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Costco Wholesale, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Costco Wholesale evidenzia un declino dei corsi verso area 907,2 USD con prima area di resistenza vista a 928,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 895,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
