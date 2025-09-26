New York: giornata depressa per Costco Wholesale

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore di una serie di catene di ipermercati
, che mostra un decremento del 2,57%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Costco Wholesale
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Costco Wholesale
evidenzia un declino dei corsi verso area 907,2 USD con prima area di resistenza vista a 928,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 895,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)