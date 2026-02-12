Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 20:06
24.825 -1,49%
Dow Jones 20:06
49.617 -1,01%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

New York: giornata depressa per JP Morgan

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per JP Morgan
Rosso per la società finanziaria con sede a New York, che sta segnando un calo del 2,64%.
Condividi
```