Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

New York: giornata depressa per Home Depot

New York: giornata depressa per Home Depot
Sottotono il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che passa di mano con un calo dell'1,88%.
