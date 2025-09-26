Milano
17:35
42.646
+0,96%
Nasdaq
20:43
24.503
+0,43%
Dow Jones
20:43
46.323
+0,82%
Londra
17:35
9.285
+0,77%
Francoforte
17:35
23.739
+0,87%
Venerdì 26 Settembre 2025, ore 20.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: performance negativa per eBay
New York: performance negativa per eBay
Migliori e peggiori
,
In breve
26 settembre 2025 - 20.00
Pressione sulla
società di commercio globale
, che tratta con una perdita del 2,60%.
Condividi
Leggi anche
New York: si concentrano le vendite su eBay
New York: performance negativa per Target
New York: performance negativa per Mondelez International
New York: performance negativa per Advanced Micro Devices
Titoli e Indici
Ebay
-3,01%
Altre notizie
New York: performance negativa per NRG Energy
New York: performance negativa per LyondellBasell Industries
New York: performance negativa per Enphase Energy
New York: performance negativa per Teradyne
New York: performance negativa per Qorvo
New York: performance negativa per Uber Technologies
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto