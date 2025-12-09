Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:16
25.686 +0,22%
Dow Jones 19:16
47.639 -0,21%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

VeriSign, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
VeriSign, quotazioni in calo a New York
Retrocede molto l'azienda specializzata nella sicurezza delle infrastrutture internet e di telecomunicazione, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,64%.
Condividi
```