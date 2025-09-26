Milano 9:09
42.489 +0,58%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 9:09
9.222 +0,08%
23.633 +0,42%

Petrolio a 65,25 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 65,25 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 65,25 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```