Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 26/09/2025

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 26/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre

La giornata del 26 settembre chiude piatta per il Light Sweet Crude Oil, che riporta un -0,05%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio WTI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 66,17. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 63,26. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 69,09.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
