Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 13/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio
Ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che chiude la seduta con una flessione dell'1,27%.
Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 103,64, mentre il primo supporto è stimato a 96,27. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 111,02.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)