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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'1/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'1/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 maggio

Giornata difficile per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in ribasso a 102,48.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 108,77. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 96,4. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 90,33.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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