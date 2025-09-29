Francoforte: scambi al rialzo per Lufthansa

compagnia aerea tedesca

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo dell'1,86%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La situazione di medio periodo delresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 7,954 Euro. Supporto visto a quota 7,804. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8,104.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)