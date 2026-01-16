Milano 11:29
45.731 -0,26%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 11:29
10.246 +0,07%
Francoforte 11:29
25.326 -0,10%

Francoforte: scambi al rialzo per Aurubis

Migliori e peggiori, In breve
Avanza il produttore tedesco di rame, che guadagna bene, con una variazione del 2,25%.
